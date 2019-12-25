В Петербурге осудили мужчину, который пырнул знакомого ножом

Потерпевший получил не менее двух ударов в живот.

В Петербурге суд огласил свой приговор в отношении мужчины, который пырнул своего знакомого ножом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 19 октября около 23:20 возле дома №1 лит. К на Бокситогорской улице. Во время ссоры мужчина схватил нож и нанес не менее двух ударов в живот своему знакомому. Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца в исправительной колонии общего режима.

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Фото: Piter.TV