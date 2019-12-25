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В Петербурге осудили мужчину, который пырнул знакомого ножом
Сегодня, 11:08
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Alena_Zinovieva

В Петербурге осудили мужчину, который пырнул знакомого ножом

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Потерпевший получил не менее двух ударов в живот.

В Петербурге суд огласил свой приговор в отношении мужчины, который пырнул своего знакомого ножом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел 19 октября около 23:20 возле дома №1 лит. К на Бокситогорской улице. Во время ссоры мужчина схватил нож и нанес не менее двух ударов в живот своему знакомому. Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Подозреваемый полностью признал свою вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год и четыре месяца в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что в Петербурге пьяный муж угрожал убить жену из охотничьего ружья.

Фото: Piter.TV

Теги: поножовщина, пырнул ножом, ссора, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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