Мужчина открыл стрельбу у детской площадки в Чите

Сотрудники МВД разыскивают нарушителя общественного спокойствия.

Неизвестный мужчина открыл стрельбу возле детской площадки в Чите. Кадры с уличной камеры видеонаблюдения с места происшествия появлись в социальных сетях 17 апреля. Известно, что инцидент произошел днем ранее на территории Забайкальского края, в жилом комплексе "Солнечный город". В ролике демонстрируется, что изначально злоумышленник подошел к детям и начал с ними диалог. Однако, когда несовершеннолетние разошлись, то подозреваемый покинул участок и выстрелил в воздух, предположительно, из пистолета. В настоящее время устанавливаются подробности ситуации. героя данной истории разыскивают местные правоохранительные органы. Очевидцы говорят о том, что нарушитель пробрался в ЖК через забор. Жильцы рассказали полиции, что никогда раньше не видели злоумышленника.

Напомним, что 11 апреля на территории города Подольска в Московской области местный житель в состоянии алкогольного опьянения обстрелял из пневматического пистолета три автомобиля, припаркованные около одного из жилых зданий.. Пострадавших в ходе инцидента не было. По уголовному делу проводится проверка для установления обстоятельств случившегося.

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Фото и видео: Telegram / Readovka