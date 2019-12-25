Петербуржец ответит в суде за кражу денег у любовавшейся рассветом на Заячьем острове девушки

Мужчина обвиняется в хищении имущества на Заячьем острове.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 69-летнего уроженца Ленинградской области. Он обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в сентябре обвиняемый, пока потерпевшая любовалась рассветом на стрелке Заячьего острова, похитил из ее сумки кошелек с деньгами и документы. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Вырученными деньгами обвиняемый потратил, а паспорт и водительское удостоверение потерпевшей мужчина положил в почтовый ящик в отделении Почты России.

Уголовное дело направлено прокуратурой района в Петроградский районный суд.

Ранее сообщалось, что петербуржец похитил запчасти на авто в Кронштадте и получил реальный срок.

Фото: Piter.TV

