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Мужчина на станции метро "ВДНХ" спрыгнул на рельсы для перекура

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Нарушитель общественного спокойствия будет под арестом на протяжении недели.

Правоохранительные органы в российской столице задержали мужчину после того, как тот спрыгнул на рельсы в московском метрополитене. Инцидент произошел на платформе станции "ВДНХ". По сообщению самого подозреваемого, он решил покурить. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы МВД РФ по региону. Очевидцы увидели, как неизвестный пассажир самостоятельно спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону в тот момент, пока там не было поезда. Однако при проникновении в туннель сработало контролирующее сигнальное устройство. На задержание сразу же отправились сотрудники местной патрульно-постовой службы УВД. 

В настоящее время известно, что речь идет о 31-летнем уроженце Пермского края. В его отношении составлен административный протокол по части 3 статьи 11.15 КоАП РФ. Судебная инстанция вынесла постановление о назначении для мужчины административного ареста на семеро суток.

Вход на станцию "Выборгская" открыли.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: арест, вднх, коап, метро, москва
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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