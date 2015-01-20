Мужчина, который протащил инспектора по асфальту, получил срок в Петербурге

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц.

В четверг, 7 апреля, Колпинский суд Петербурга приговорил петербуржца, который оказал сопротивление инспектору ГИБДД. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, в начале января этого года мужчину лишили воительских прав из-за пьяной езды. 27 января мужчина вновь сел за руль Chevrolet Niva в нетрезвом виде. Инспектор остановил автомобиль, однако водитель не стал предъявлять документы и протащил по дороге сотрудника ГИБДД около пяти метров.

Обвиняемый раскаялся и признал вину. Он рассказал, что воспитывает трех детей. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц. Мужчину лишили прав на 5 лет.

Ранее мы писали, что бывший бухгалтер администрации Московского района отделалась условным сроком за хищение 7 млн. Суд установил, что Габурова вносила недостоверные сведения в документацию, на основании которой выплачивалась зарплата.

Фото: Piter.tv

