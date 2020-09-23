Жертвы занимались поисками в отряде "Память".

Мужчина и подросток погибли под Волгоградом при взрыве боеприпаса времен войны. Об этом сообщили представители Следственного комитета по региону. Жертвы занимались поисковыми работами в Городищенском районе в рамках проекта "Память". Сообщение о трагедии поступило оперативникам около 18 часов вечера по московскому времени 6 мая.

На место происшествия были направлены два автомобиля скорой медицинской помощи из Городищенской районной больницы и Волгограда. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины 1961 года рождения, мальчик 15 лет скончался, несмотря на помощь медиков. местная администрация

Журналистам уточнили, что отряд из Оренбургской области прибыл в регион 26 апреля. Он должен был уехать обратно через несколько дней. Участие в акции принимало 12 человек, включая четверых несовершеннолетних.

Артиллерийский снаряд времен войны нашли в Пушкине у жилого дома.

Фото и видео: YouTube/Следственный комитет России