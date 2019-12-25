Петербуржец задолжал более 41 млн рублей алиментов

Женщина через суд пытается взыскать с петербуржца алименты на сумму более 41 млн рублей.

Смольнинский районный суд Петербурга принял к производству административное исковое заявление петербурженки к своему бывшему мужу об установлении временного ограничения на выезд из РФ и ограничения специальных прав в части водительского удостоверения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По словам женщины, после развода она с экс-супругом у нотариуса заверили обязательство мужчины платить алименты их общему ребенку, однако отец не выполнял соглашение.

Из постановления о расчете следует, что петербуржец должен 41 059 944 рубля 90 копеек.

Женщина просит суд установить временное ограничение на выезд из страны, а также ограничение права на вождение ТС на срок до погашения задолженности. Суд назначил судебное заседание.

Ранее сообщалось, что приставы арестовали яхту петербуржца из-за долгов по алиментам.

Фото: Piter.TV

