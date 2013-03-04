Пострадавший доставлен в одну из местных больниц.

Мужчина пытался покончить с собой в центре Москвы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Позднее в Telegram-канале появилось видео с актом самосожжения. Это произошло недалеко от станции метро "Тверская". Очевидцы увидели происходящее и попытались потушить огонь. Они повалили его на землю и попытались сбить огонь.

Мужчина остался жив. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Пострадавшего увезли в одну из местных больниц. Сейчас медики борются за его жизнь.

Ранее мы сообщили, что у Вознесенского переулка в Москве загорелась полицейская машина.

Видео: Telegram/NEXTA Live, Youtube/Путистан РФич