Мужчина пытался покончить с собой в центре Москвы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Позднее в Telegram-канале появилось видео с актом самосожжения. Это произошло недалеко от станции метро "Тверская". Очевидцы увидели происходящее и попытались потушить огонь. Они повалили его на землю и попытались сбить огонь.
Мужчина остался жив. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Пострадавшего увезли в одну из местных больниц. Сейчас медики борются за его жизнь.
Ранее мы сообщили, что у Вознесенского переулка в Москве загорелась полицейская машина.
Видео: Telegram/NEXTA Live, Youtube/Путистан РФич
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
кто так тушит, ужас