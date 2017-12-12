Американец снял момент нападения акулы на его жену

Американец неумышленно снял видео, на котором супруга стала жертвой акулы.

Эван Кэрролл из Америки снял на видео момент нападения акулы-няньки на собственную супругу.

￼Дайверы случайно записали на видео неудавшееся "нападение" большой белой акулы. Неприятный инцидент случился на Багамских островах, где молодожены проводили медовый месяц.

Сама женщина рассказывает, что она почувствовала всплеск воды, затем кто-то схватил ее за руку. Однако пострадавшая была уверенна, что над ней шутит муж. Но буквально через секунду осознала, что от "захвата" стало больно. Далее, сняла очки, так как они мешали боковому зрению, и увидела акулу, прицепившуюся к руке. "Она была крупнее меня", - сообщает Сара Иллиг.

Жертва опасной рыбы смогла вырвать руку. Иллиг удалось отделаться царапинами.

Видео: YouTube - z c