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Музей-заповедник "Гатчина" получил разрешение на работу в новогодние праздники
Сегодня, 15:10
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IRINA_CHALKINA

Музей-заповедник "Гатчина" получил разрешение на работу в новогодние праздники

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Музей будет принимать посетителей с 30 декабря по 10 января.

ГМЗ "Гатчина" получил разрешение на работу в новогодние праздники.  Об этом сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника.

Музей будет принимать посетителей с 30 декабря по 10 января. Более того,  указанные дни Гатчинский дворец и Приоратский дворец можно будет посетить только в составе организованных экскурсий.

При этом посетители обязаны соблюдать санитарно эпидемиологические меры. Гости ГМЗ должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. 

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поручил создать оперштаб по координации работы служб в городе на период праздников.

Фото: ВК/ Гатчинский дворец

Теги: гатчинский дворец, музей-заповедник гатчина, новый год, приоратский дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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