Музей-заповедник "Гатчина" получил разрешение на работу в новогодние праздники

Музей будет принимать посетителей с 30 декабря по 10 января.

ГМЗ "Гатчина" получил разрешение на работу в новогодние праздники. Об этом сообщает пресс-служба государственного музея-заповедника.

Музей будет принимать посетителей с 30 декабря по 10 января. Более того, указанные дни Гатчинский дворец и Приоратский дворец можно будет посетить только в составе организованных экскурсий.

При этом посетители обязаны соблюдать санитарно эпидемиологические меры. Гости ГМЗ должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов поручил создать оперштаб по координации работы служб в городе на период праздников.

Фото: ВК/ Гатчинский дворец