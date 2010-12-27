При этом в здании были обнаружены многочисленные незаконные перепланировки.

В пятницу, 22 ноября, стало известно о том, что власти Петербурга сохранят первый частный Музей граммофонов и фонографов. Об этом сообщает "78".

Ранее появилась информация, что музей закроют из-за того, что у него истек договор аренды с городом. Кроме того, во время проверки специалисты обнаружили многочисленные незаконные перепланировки.

Учредеителей музея попросили покинуть помещение до конца текущего месяца. При этом город заключил с частным Музеем граммофонов и фонографов новый договор аренды.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам покажут работы Бэнкси и стрит-арт со всей России.

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