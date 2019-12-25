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Музей артиллерии в Петербурге пополнился новыми экспонатами
Сегодня, 12:48
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IRINA_CHALKINA

Музей артиллерии в Петербурге пополнился новыми экспонатами

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До конца июня музей получит около 30 новых экспонатов.

В понедельник, 25 мая, стало известно, что музей артиллерии в Петербурге пополнился новыми экспонатами. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Военные Западного военного округа предоставили музею восстановленные образцы специальной боевой техники инженерных войск разных лет. Отмечается, что технику будут поставлять поэтапно.

В общей сложности петербургский музей получит 30 новых экспонатов.

Ранее мы сообщали о том, что дворы и улицы Петербурга благоустраивают ко Дню города.

Фото:пресс-служба ЗВО

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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