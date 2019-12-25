В понедельник, 25 мая, стало известно, что музей артиллерии в Петербурге пополнился новыми экспонатами. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Военные Западного военного округа предоставили музею восстановленные образцы специальной боевой техники инженерных войск разных лет. Отмечается, что технику будут поставлять поэтапно.
В общей сложности петербургский музей получит 30 новых экспонатов.
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Фото:пресс-служба ЗВО
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