В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что дворы и улицы Петербурга благоустраивают ко Дню города. Об этом сообщает председатель жилищного комитета Виктор Борщев.
Известно, то в рамках благоустройства ко Дню города в Петербурге помыли дома и окна на Тверской улице. Кроме того, в центре Северной столицы покрасили ограждения, очистили тротуары, скамьи, вазон и урны. Также в городе привели в порядок зеленые насаждения.
Напомним, что 27 мая Петербургу исполнится 317 лет.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с понедельника возобновили свою работу МФЦ.
Фото:pixabay
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