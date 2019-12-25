В Центральном районе помыли дома и окна на Тверской улице.

В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что дворы и улицы Петербурга благоустраивают ко Дню города. Об этом сообщает председатель жилищного комитета Виктор Борщев.

Известно, то в рамках благоустройства ко Дню города в Петербурге помыли дома и окна на Тверской улице. Кроме того, в центре Северной столицы покрасили ограждения, очистили тротуары, скамьи, вазон и урны. Также в городе привели в порядок зеленые насаждения.

Напомним, что 27 мая Петербургу исполнится 317 лет.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с понедельника возобновили свою работу МФЦ.

Фото:pixabay