Музей Бродского откроет бар и китайский ресторан в Петербурге

Судя по воспоминаниям современников, знаменитый поэт любил заведения китайской кухни.

Руководство музея Иосифа Бродского "Полторы комнаты" заявило о намерении открыть ресторан китайской кухни и бар в Северной столице. Такая информация появилась в паблике культурного учреждения "ВКонтакте".

Судя по воспоминаниям современников, знаменитый поэт любил заведения китайской кухни: за приёмом национальной восточной пищи он даже узнал о присуждении ему Нобелевской премии. В наши дни посвящённое вкусам Бродского заведение решено создать в доме Мурузи.

Открыть новую точку общепита обещают весной.

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