Музей Бродского откроет бар и китайский ресторан в Петербурге

Руководство музея Иосифа Бродского "Полторы комнаты" заявило о намерении открыть ресторан китайской кухни и бар в Северной столице. Такая информация появилась в паблике культурного учреждения "ВКонтакте".
Судя по воспоминаниям современников, знаменитый поэт любил заведения китайской кухни: за приёмом национальной восточной пищи он даже узнал о присуждении ему Нобелевской премии. В наши дни посвящённое вкусам Бродского заведение решено создать в доме Мурузи.
Открыть новую точку общепита обещают весной.
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Фото: Pxhere
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