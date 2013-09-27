За неделю комблаг потратил 44 тыс. кубометров воды на мытьё петербургских улиц

Кроме того, за последние 7 дней для мыться магистралей сотрудники ведомства использовали 44 тыс. кубометров воды и вывезли выше 1,1 тыс. кубометров отходов.

В субботу, 17 июня, в Северной столице завершился Петербургский международный экономический форум-2022. Для борьбы с пылью и мусором, которые накопились на дорогах за время мероприятия, было использовано около 10 тыс. литров специального шампуня. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

Кроме того, за последние 7 дней для мыться магистралей сотрудники ведомства использовали 44 тыс. кубометров воды и вывезли выше 1,1 тыс. кубометров отходов. С дорог убрано более 1,3 тыс. т смёта.

В комблаге добавили, что в особо знойные дни дорожники применяют полив дорог для охлаждения нагретого асфальта и для препятствия деформации покрытия.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор открыл до 30 июня "горячую линию" для петербургских туристов.

Фото: Piter.TV