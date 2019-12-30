В Московском районе перевернулся мусоровоз

О пострадавших не сообщается.

В воскресенье, 19 января, водителями был замечен "помятый" мусоровоз лежащий на боку в Московском районе Петербурга. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Рядом с грузовиком у дома №8 по Предпортовой улице, перед въездом на КАД и ЗСД, валялся мусорный контейнер. В комментариях предполагают, что автомобиль не вписался вправо и наскочил на отбойник. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы писали, что на Просвещения каршеринг снес ограждение и вылетел на тротуар.

Видео: vk.com/spb_today