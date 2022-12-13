Рядом с Петергофом может появиться мусорный полигон

Местные жители и сотрудники музея-заповедника обеспокоены предстоящим соседством фонтанов и отходов.

В Северной столице в скором времени возьмутся за постройку новых заводов по обработке мусора и полигонов с отходами. Ест вероятность, что один из них окажется недалеко от музея-заповедника "Петергоф". Такая возможность беспокоит местных жителей и всех, кому небезразлична судьба знаменитых фонтанов и парка. Информацию об этом проанализировало издание Spb.aif.ru.

Смольный озвучивал планы о выходе на 100-процентную обработку коммунальных отходов в ближайшие 5 лет. Чтобы осуществить задуманное, "Невским экологическим оператором" (НЭО) будут построены 5 комплексов по переработке мусора (недавно заработавшая "Волхонка" в Красносельском районе, полигон в Левашово, а также КПО "Островский" в Выборгском районе Ленобласти, КПО "Дубровка" во Всеволожском и КПО "Брандовка" в Ломоносовском районах 47-ого региона).

Особенность областных полигонов будет заключаться в захоронении отходов, что также вызывает крайнее недовольство граждан. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что мусор на региональных КПО будет находиться в закрытом пространстве, а оставшийся после него грунт пустят на переработку с землей для рекультивации карьеров. Информацию подтвердили в "НЭО". Куратор экологической программы вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин добавил, что полигонам предстоит пройти федеральную экологическую экспертизу.

В самом музее-заповеднике "Петергоф" считают, что перспективы строительства КПО по соседству всё же не так уж радужны. Этого же мнения придерживается побеседовавший с изданием эксперт:

Полигон планируется за пределами границ заповедника и охранной зоны. Но, на мой взгляд, опасность есть. До Леволовского ручья, который соединяется со всей системой, от полигона будет всего 1,5 км. При этом ручей находится на высоте 50 метров над уровнем моря, а песчаный карьер, где планируют захоранивать отходы, расположен на высоте 70–80 метров. Поэтому теоретически стоки с полигона вполне могут туда попасть. Александр Потравнов, историк, исследователь водопроводящей системы фонтанов Петергофа

Ранее мы сообщили о том, что заказник "Левашовский" площадью 2,7 тыс. гектаров раскинется на 2 района в Петербурге.

Фото: Piter.TV