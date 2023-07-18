Мурашко сообщил о снижении числа абортов в России в разы

Глава Минздрава призвал сократить число абортов в стране.

Глава российского министерства по здравоохранению Мурашко сообщил о снижении числа абортов в стране "в разы". Соответствующими данными чиновник поделился с законодателями, выступая в рамках правительственного часа на пленарном заседании в Государственной Думе от 18 июля. При этом эксперт добавил, что снизить количество таких хирургических вмешательств можно еще сильнее.

Безусловно, снижение количества абортов - это ключевая задача, над которой мы работаем, и <...> количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но тем не менее резерв еще есть. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Три отечественных измерителя уровня глюкозы находятся на регистрации.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ