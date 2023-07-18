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Мурашко сообщил о снижении числа абортов в России в разы

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Глава Минздрава призвал сократить число абортов в стране.

Глава российского министерства по здравоохранению Мурашко сообщил о снижении числа абортов в стране "в разы". Соответствующими данными чиновник поделился с законодателями, выступая в рамках правительственного часа на пленарном заседании в Государственной Думе от 18 июля.  При этом эксперт добавил, что снизить количество таких хирургических вмешательств можно еще сильнее.

Безусловно, снижение количества абортов - это ключевая задача, над которой мы работаем, и <...> количество абортов за последние годы сократилось в разы. Но тем не менее резерв еще есть.

Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ

Теги: аборты, госдума, минздрав, михаил мурашко, правительственный час
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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