Его разместят сразу на нескольких онлайн-платформах, в том числе на стриминговых сервисах iTunes и Amazon.

В среду, 10 июня, стало известно о том, что мультфильмы "Снежная королева: Зазеркалье" российской студии покажут в Великобритании. Об этом сообщили представители российской анимационной компании Wizart.

Британский дистрибьютер Signature Entertainment купил сразу два мультфильма российского производства "Снежная королева: Зазеркалье" и "Волки и овцы: Ход свиньей". Планируется, что их разместят на нескольких онлайн-платформах, в том числе на стриминговых сервисах iTunes и Amazon.

Отмечается, что права на анимацию из России приобрели в рамках онлайн-рынка контента.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильму" 10 июня исполнилось 84 года.

Видео: Wizart