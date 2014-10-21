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Мотоциклист сбил пенсионера на проспекте Непокоренных
Сегодня, 11:31
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smirenny

Мотоциклист сбил пенсионера на проспекте Непокоренных

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Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне, 13 мая, на проспекте Непокоренных произошло ДТП с участием мотоцикла, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, на проспекте Непокоренных у дома №63А мотоциклист сбил 72-летнего пенсионера, которого увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Мотоциклист жив. 

Подробные обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее мы писали, что рабочий "Северной верфи" был госпитализирован после работ по спуску судна.

Фото: vk.com/motosolidarity

Теги: авария, авария с мотоциклом, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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