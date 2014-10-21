Мотоциклист сбил пенсионера на проспекте Непокоренных

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Накануне, 13 мая, на проспекте Непокоренных произошло ДТП с участием мотоцикла, сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной информации, на проспекте Непокоренных у дома №63А мотоциклист сбил 72-летнего пенсионера, которого увезли в больницу в крайне тяжелом состоянии. Мотоциклист жив.

Подробные обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее мы писали, что рабочий "Северной верфи" был госпитализирован после работ по спуску судна.

Фото: vk.com/motosolidarity