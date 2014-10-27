Видео: мотоциклист сбил петербурженку на Большеохтинском проспекте

Девушку госпитализировали.

Мотоциклист сбил петербурженку на Большеохтинском проспекте. Об этом 26 августа Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На записи с камеры видеонаблюдения видно, что девушка решила перейти дорогу в неположенном месте. Можно предположить, что девушка планировала перелезть через ограждение. Пытаясь избежать столкновения, мужчина уронил мотоцикл, но все равно сбил петербурженку. Её госпитализировали, а мотоциклист не пострадал.

Ранее мы писали, что суд не арестовал водителя грузовика, устроившего смертельное ДТП с байкерами в Невском районе.

Видео: Piter.tv