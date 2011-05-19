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Мост через Свирь разведут на два часа 17 июля
Сегодня, 13:33
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Мост через Свирь разведут на два часа 17 июля

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Переправа будет разведена с 12:50 до 15:00 17 июля в связи с прохождением по реке яхты "Штормовая чайка", высота которой достигает 18 м.

В среду, 17 июля, в Ленинградской области будет произведена разводка моста через реку Свирь на федеральной трассе Р-21 "Кола". Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мост через Свирь на 236-м км дороги Р-21 "Кола" в районе города Лодейное Поле будет разведен с 12:50 до 15:00 17 июля в связи с прохождением по реке яхты "Штормовая чайка", высота которой достигает 18 м. В это время движение автотранспорта по участку трассы будет перекрыто.

Мост является совмещенным: переправа включает в себя автомобильную проезжую часть и железнодорожные пути. Разводку осуществит РЖД.

Ранее мы сообщили о том, что после смертельного ДТП в Кингисеппском районе возбудили уголовное дело.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: ленобласть, фку упрдор северо-запад
Категории: Лента новостей,

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