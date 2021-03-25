Мост через Свирь на трассе "Кола" разведут на два часа 14 августа

Специалисты просят водителей заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.

Федеральная трасса Р-21 "Кола" будет временно закрыта из-за разводки моста через реку Свирь. Ожидается, что мост будет закрыт на два часа – с 12:50 до 15:00 14 августа. Об этом сообщила ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В указанный период для прохождения вниз по реке баржи буксирного состава "Ваня Коммунист" + "ВЭШ-34022" + "ВЭШ-34023" с максимальным высотным габаритом 21 метр представителями ОАО "РЖД" будет осуществляться разводка моста. Движение автомобильного транспорта будет полностью остановлено.

Специалисты просят водителей заранее планировать свои маршруты с учетом изменений.

Ранее мы сообщили о том, что на внутреннем кольце КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"