На внутреннем кольце КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу

Закрыта будет первая полоса, а по второй и третьей полосам будет ограничена скорость до 50 км/ч.

В период с 14 августа по 15 ноября на участке КАД между развязками с Выборгским шоссе и Парашютной улицей будет закрыта одна полоса движения. Это связано с проведением работ по строительству площадки пункта приема снега с устройством съезда на 16 километре внутреннего кольца КАД, информирует ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Закрыта будет первая полоса, а по второй и третьей полосам будет ограничена скорость до 50 км/ч. Всего на данном участке дороги шесть полос для движения, по три полосы в каждом направлении. Работы будут проводиться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения.

Временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения) будут установлены для обеспечения безопасности на месте проведения работ.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти открыли четырехполосный участок трассы Р-23.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"