Москвичка скончалась после пластики груди

Медики месяц боролись за жизнь молодой женщины, но так и не смогли ее спасти.

В Москве скончалась 31-летняя женщина после пластической операции.

Молодая женщина после родов решалась на пластику груди, чтобы подправить форму после кормления грудью и увеличить размер. Пластическая операция была проведена 28 августа в клинике "Сеть семейных медицинских центров". Сразу после операции у женщины начались проблемы с дыханием. В этот же день пациентку госпитализировали в ГКБ -1 с остановкой дыхания. Почти месяц медики боролись за жизнь и здоровье женщины. В конце сентября ее состояние резко ухудшилось. У нее постоянно стало останавливаться сердце и дыхание, а вследствие гипоксии начал отмирать головной мозг. 1 октября женщина скончалась.

СУ СК РФ по г. Москва по факту смерти женщины возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека". Назначена судебная экспертиза.

Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. СУ СК РФ по г.Москва

Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Рixabay