Температура воздуха прогреется до +34 градусов.

Москвичей предупредили о первом рекорде жары 22 июня. Об этом рассказали журналисты телеканала "360" со ссылкой на слова ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса. По данным специалиста, в течение дня показатели в уличных термометрах поднимутся до отметки в плюс 34 градуса, а на территории Московской области возможна температура до плюс 35 градусов по Цельсию. Столичный регион останется под влиянием антициклона.

Сегодня в Москве может быть обновлен первый за лето рекорд максимальной температуры воздуха. Пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до +31,8 градуса. Михаил Леус, синоптик

Также 22 июня в Москве будет фиксироваться юго-восточный ветер. При этом атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба, что является выше нормы. В столице до 23 июня продлен "оранжевый" уровень угрозы из-за аномальной жары. Прохлада придет в город не раньше 26 июня.

Петербург 22 июня ждет четвертый подряд температурный рекорд.

Фото: Piter.tv