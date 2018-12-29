Москвич на электросамокате насмерть сбил 80-летнего дедушку

Это первый случай в России, когда человек погибает после столкновения с самокатом.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, которого подозревают в наезде и убийстве пенсионера. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел в июле прошлого года, однако дело возбудили только сейчас. По версии следствия, молодой человек, управляя электросамокатом IceWheel S8, наехал на пожилого пешехода. От полученных травм 80-летний пенсионер скончался на месте происшествия.

В настоящий момент виновному в аварии грозит тюрьма. Ему предъявили обвинение по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Стоит отметить, что подобные ситуации уже случались в мире. Так, в августе прошлого года в Барселоне лихая парочка на электросамокате сбила 90-летнюю женщину. Потерпевшая не выжила. Полиция установила, что молодые люди мчались со скоростью 30 км/ч.

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