Это должно помочь привлечению туристов в столицы России и Каталонии.

Москва и Барселона поддержат друг друга в сфере туризма, города заключили соответствующий меморандум. Об этом рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, соглашение подписали туристический консорциум Барселоны и "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы". Города будут продвигать друг друга в качестве туристических направлений, а также проводить совместные исследования отрасли.

Также туристические структуры Москвы и Барселоны договорились об обучении сотрудников организации мероприятий — таких как конференции, выставки и семинары. Также города будут оказывать друг другу информационную поддержку. Всё это должно помочь привлечению туристов в столицы России и Каталонии.

Сергунина подчеркнула, что совместные мероприятия станут возможны, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Ранее мэр Мадрида предложил требовать у прибывающих тесты на COVID-19.