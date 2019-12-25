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Москва и Барселона поддержат друг друга в сфере туризма
Сегодня, 11:29
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matveyvn

Москва и Барселона поддержат друг друга в сфере туризма

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Это должно помочь привлечению туристов в столицы России и Каталонии.

Москва и Барселона поддержат друг друга в сфере туризма, города заключили соответствующий меморандум. Об этом рассказала вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, соглашение подписали туристический консорциум Барселоны и "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы". Города будут продвигать друг друга в качестве туристических направлений, а также проводить совместные исследования отрасли.

Также туристические структуры Москвы и Барселоны договорились об обучении сотрудников организации мероприятий — таких как конференции, выставки и семинары. Также города будут оказывать друг другу информационную поддержку. Всё это должно помочь привлечению туристов в столицы России и Каталонии.

Сергунина подчеркнула, что совместные мероприятия станут возможны, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Ранее мэр Мадрида предложил требовать у прибывающих тесты на COVID-19. 

Теги: барселона, москва, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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