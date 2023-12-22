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На Московском проспекте горела кровля неэксплуатируемого здания
Сегодня, 15:19
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На Московском проспекте горела кровля неэксплуатируемого здания

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С огнем боролись 12 спасателей.

В Московском районе в понедельник, 11 марта, произошел пожар. В заброшенном здании загорелась крыша на площади 10 "квадратов". Пламя вспыхнуло в доме № 158 по Московскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.         

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:33. Известно, что в неэксплуатируемом здании происходило горение кровли.

Бороться с огнем прибыли 12 спасателей и три спецмашины. В 14:58 пожар был ликвидирован.     

В результате случившегося никто не пострадал, передали в пресс-службе ГУ МЧС. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что специалисты МЧС ликвидировали пожар на Волхонском шоссе.

Фото: Piter.tv

Теги: горела кровля, московский проспект, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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