Московский Музей Победы пригласил петербуржцев на онлайн-программу ко Дню танкиста

Онлайн-посетителей пригласят на открытую площадку музея. Любителям военной истории расскажут о самых известных танках времен Второй мировой войны.

В четверг, 9 сентября, Московский Музей Победы пригласил жителей Петербурга и области на онлайн-программу ко Дню танкиста. Музей подготовил виртуальную экскурсию, мастер-классы и кинопоказы к 12 сентября.

На открытой площадке музея любители истории узнают о самых известных танках времен Второй мировой войны, увидят танки Чехословакии, Германии и, конечно, легендарные советские бронемашины. Также для гостей подготовили серию увлекательных мастер-классов по моделированию. В них подробно покажут технику сборки одной из самых грозных боевых машин периода Великой Отечественной войны – самоходной артиллерийской установки СУ-85.

В онлайн-кинотеатре музея покажут фильм "Трактористы" режиссера Ивана Пырьева (1939). Кинолента расскажет о возвращении демобилизованного танкиста-дальневосточника Клима Ярко в украинский колхоз, где живет давно полюбившаяся ему Марьяна Бажан. Герой завоевывает симпатии всего колхоза и любовь знаменитой Марьяны. Песня "Три танкиста", которая прозвучала в этом фильме, стала одним из символов Победы в годы Великой Отечественной войны.

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Фото: предоставленно пресс-службой Московского Музея Победы