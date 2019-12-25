Станция метро "Московские ворота" поменяет режим работы почти на 2 месяца

Вутренний и вечерний часы пик по будним дням будет действовать ограничение на вход.

В период с 5 июня по 28 июля наземный вестибюль станции метро "Московские ворота" изменит свой режим работы в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Ограничение будет действовать в утренний и вечерний часы пик по будним дням: станция будет закрыта с 8:15 до 9:40, а с 17:00 до 18:45 вход на неё будет ограничен.

Добавим, что временной промежуток, в который будут действовать ограничения, могут изменить с учетом фактического пассажиропотока. Пассажиров подземки просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что маршруты четырех автобусов изменятся в Шушарах.

Фото: Piter.TV