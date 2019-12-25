В здание суда можно будет попасть только в маске и перчатках.

Московские суды закрыли доступ для посетителей и журналистов. Ограничения вызваны ростом случаев распространения коронавируса. На процессы теперь будут пускать исключительно участников. Доступ будет закрыт даже для СМИ.

Останавливается приём граждан председателями судов. Участникам процесса предлагается направлять процессуальные документе либо почтой, либо через электронный кабинет единого информационного портала столичных судов общей юрисдикции.

Непроцессуальные документы и обращения предлагается направлять через электронную приёмную на сайте нужного суда.

В здание суда можно будет попасть только в маске и перчатках. На входе будут измерять температуру. Внутри для граждан будут созданы все условия для соблюдения социальной дистанции.

Отметим, что в этот раз в судах продолжат рассматривать дела всех категорий. Минувшей весной из-за пандемии судьи работали только в делах, которые имели статус безотлагательных.

Ранее нижегородский суд прекратил дело погибшей журналистки Ирины Славиной.

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