Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

Ранее в Подмосковье санитарные врачи разрешили прихожанам проводить богослужения на улице

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня. Об этом сообщает сайт патриархии.

Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроют свои двери раньше - 2 июня. При посещении церквей надо необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. На каждого человека должно приходится не менее четырёх квадратных метров.

Накануне в Подмосковье санитарные врачи разрешили прихожанам проводить богослужения на улице и посещать храмы Русской православной церкви.

Ранее в РПЦ заявили о новом количестве строящихся храмов в день.

Видео: Youtube/russianchurch