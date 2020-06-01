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Московские храмы откроются для прихожан 6 июня

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Ранее в Подмосковье санитарные врачи разрешили прихожанам проводить богослужения на улице

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня. Об этом сообщает сайт патриархии.

Храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове откроют свои двери раньше - 2 июня. При посещении церквей надо необходимо будет соблюдать социальную дистанцию. На каждого человека должно приходится не менее четырёх квадратных метров.

Накануне в Подмосковье санитарные врачи разрешили прихожанам проводить богослужения на улице и посещать храмы Русской православной церкви.

Ранее в РПЦ заявили о новом количестве строящихся храмов в день.

Видео: Youtube/russianchurch

Теги: москва, православие, храмы, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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