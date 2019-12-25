После аварии медики госпитализировали трех пострадавших.

Московская школьница без прав попала в смертельное ДТП. Об этом рассказали представители пресс-службы региональной прокуратуры. Они уточнили, что на 26 километре Калужского шоссе погибли 16-летняя девушка. Она не справилась с управлением автомобилем. Из-за этого машина выехала на бордюр, а далее транспортное средство перевернулось. Кроме самой жертвы имеются трое пострадавших. Все они находились в салоне машины.

Авария зафиксирована специалистами в 4 часа утра около поселка Десеновское (Новая Москва) по московскому времени. Известно, что подросток управляла автомобилем отечественного производства (Lada - ВАЗ 21140). Всех пострадавших госпитализировали с места ДТП. Медики уточнили, что пациентами стали молодые люди в возрасте 18, 21 и 23 лет. По факту произошедшего ведется проверка.

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Фото: Telegram/Прокуратура Москвы