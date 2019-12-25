Московская прокуратура начала проверку после задержки рейса из Антальи в Петербург

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса авиакомпании "Северный ветер" из Антальи в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение перевозчиком прав пассажиров, а также установлены причины, по которым была допущена столь длительная задержка рейса.
пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры
Авиакомпания сообщила ведомству, что пассажиров временно разместили в гостинице. В Турцию направлен резервный борт, вылет которого запланирован на 18:30.
Ранее мы писали, что авиакомпания "SunExpress" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Измир. Рейс будет осуществляться два раза в неделю.
Фото: Piter.tv
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