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Московская прокуратура начала проверку после задержки рейса из Антальи в Петербург
Сегодня, 18:08
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Московская прокуратура начала проверку после задержки рейса из Антальи в Петербург

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Рейс запланирован на 18:30.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса авиакомпании "Северный ветер" из Антальи в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение перевозчиком прав пассажиров, а также установлены причины, по которым была допущена столь длительная задержка рейса.

пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Авиакомпания сообщила ведомству, что пассажиров временно разместили в гостинице. В Турцию направлен резервный борт, вылет которого запланирован на 18:30.

Ранее мы писали, что авиакомпания "SunExpress" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Измир. Рейс будет осуществляться два раза в неделю.

Фото: Piter.tv

Теги: задержка, прокуратура, рейс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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