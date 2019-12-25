Московская прокуратура начала проверку после задержки рейса из Антальи в Петербург

Рейс запланирован на 18:30.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса авиакомпании "Северный ветер" из Антальи в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе надзорных мероприятий будет проверено соблюдение перевозчиком прав пассажиров, а также установлены причины, по которым была допущена столь длительная задержка рейса. пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Авиакомпания сообщила ведомству, что пассажиров временно разместили в гостинице. В Турцию направлен резервный борт, вылет которого запланирован на 18:30.

Ранее мы писали, что авиакомпания "SunExpress" возобновляет прямые рейсы из Петербурга в Измир. Рейс будет осуществляться два раза в неделю.

Фото: Piter.tv