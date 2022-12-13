Москалькова получила более 400 просьб об эвакуации с Украины из-за преследований

Омбудсмен рассказала о ситуации на Украине.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова получила более 400 обращений от россиян и граждан Украины, которых преследуют в их стране власти киевского режима, с просьбой о выезде на территорию РФ. Соответствующее заявление омбудсмен сообщила законодателям из Государственной Думы, выступая с ежегодным докладом о работе аппарата. Эксперт заметила, что около 200 человек хотели бы воссоединиться с семьей или просто находиться в России из-за того, что не разделяют политику действующих украинских властей.

То, что касается гражданских ли... с мольбой о помощи обращаются к России вернуть их в Россию, спасти от репрессий и преследования со стороны властей Украины. Это священники, журналисты, политологи, которые пострадали, и, конечно, мы должны протянуть руку помощи. Татьяна Москалькова, омбудсмен пр правам человека РФ

Москалькова планирует развивать отношения с МККК по вопросам посещения пленных.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ