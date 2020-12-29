Пожилая жительница Петербурга отдала псевдо сотруднику банка более миллиона рублей

Женщина хотела защитить свои сбережения от мошеннических действий и перевела деньги на "безопасный" счет.

В среду, 20 января, в дежурную часть полиции Петербурга обратилась 73-летняя женщина, проживающая на улице Летчика Пилютова. Пенсионерка заявила, что стала жертвой мошенников. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что 18 или 19 января на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом защиты денег от мошеннических действий он убедил пенсионерку перевести все сбережения на "безопасный" счет.

В результате пожилая петербурженка перевела на счет мошенников 1 млн 50 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец предупредил президента о снайпере и попал в полицию.

Фото: pixabay.com