"Сотрудник банка" убедил её взять кредит для того, чтобы уберечься от мошеннических действий.

Мошенники убедили пенсионерку из Гатчины взять кредит на 2 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она сообщила, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он убедил её взять кредит для того, чтобы уберечься от мошеннических действий.

Доверчивая женщина оформила кредит на 2 030 000 рублей и передала деньги мошеннику. Возбуждено уголовное дело.

Недавно в Петербурге арестовали четырех фигурантов дела по крупному мошенничеству.

Фото: Piter.tv