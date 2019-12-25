Эксперты объяснили принципы новой схемы обмана россиян.

Мошенники стали обманывать россиян при "приеме на работу". Об этом в интервью "РИА Новостям" рассказали специалисты компании Bi.Zone. По данным экспертов, преступники сначала предлагают жертвам высокооплачиваемую должность, не требующую особых профессиональных навыков, а после обманов выманивают у граждан денежные средства с личных счетов.

В процессе фиктивного "устройства на работу" соискатель якобы должен открыть новых банковский счет, подключить дистанционное обслуживание или просто передать учетные данные мошеннику, чтобы тот мог "перечислить зарплату". В отдельных случаях злоумышленникам удается взять на имя жертвы кредит.

Сложность данной схемы мошенничества заключаются в том, что клиент будет подтверждать все действия злоумышленника до того момента, пока не поймет, что был обманут. Из-за этого продолжительность реализации схемы может занимать несколько дней. Антон Окошкин. Глава отдела по противодействию мошенничеству BI.Zone

На данный момент разработаны методы предотвращения подобных преступных случаев. Для мошенников привлекательной категорией потенциальных жертв становятся студенты, которые ищут подработку на летнее время.

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Фото: Piter.tv