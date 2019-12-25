Мошенникам, которые отбирали квартиры у пенсионеров, вынесли приговор

Два мошенника проведут в колонии общего режима три года, а остальные четверо получили условный срок.

В четверг, 19 августа, стало известно, что банде мошенников, которые отобрали квартиры у ветеранов войны и труда, вынесли приговор. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Суд выяснил, что преступники представлялись сотрудниками государственных органов города и предлагали пожизненное проживание в учреждении "Дом ветеранов войны и труда №1". Чтобы переехать в учреждение, необходимо было переписать квартиру на "сотрудника". Так, с 2015 по 2018 год мошенники отобрали 8 квартир на общую сумму более 30 миллионов рублей. Подсудимые признали вину.

Два злоумышленника получили по три года лишения свободы в колонии общего режима. Еще четверых мошенников приговорили к условным срокам.

Ранее мы писали, что установщицу защитных "куполов" из секты "Орден пути" арестовали.

Фото: Piter.TV