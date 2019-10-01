Мошенника, обманувшего пенсионерку в Петербурге, задержали в Ростове-на-Дону

На поиске потребовалось 3 дня.

Мужчина обманным путем получил от пенсионерки из Петербурга 200 тысяч рублей. 22 июля подозреваемого задержали в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

82-летняя женщина обратилась в полицию Фрунзенского района 19 июля. По словам пожилой женщины, ей позвонил неизвестный и сказал о том, что ее родственника могут привлечь к ответственности за совершенное ДТП. Чтобы избежать этого, нужно передать 200 тысяч рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемым оказался 28-летний мужчина.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что мужчина использовал пневмат, чтобы украсть смартфон за 3,5 тысячи рублей.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО