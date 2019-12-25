Петербуржец попался на присвоении чужого жилья и получил условный срок

Мужчина выдал себя за родственника умершего собственника квартиры.

Прокуратура Выборгского района поддержала обвинение в отношении 57-летнего Валерия Миренкова, который проходит фигурантом по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считает следствие, уроженец Ленинграда в марте прошлого года вместе с неизвестными пока подельниками присмотрел бесхозную квартиру на проспекте Наставников. Собственник жилья стоимостью свыше 6 миллионов рублей, как выяснилось, скончался. Миренков обратился с заявлением о принятии наследства, выдав себя за родственника умершего человека, а затем на радостях отправился подавать документы на регистрацию квартиры в собственность. На этом этапе злоумышленника задержала полиция.

Подсудимый полностью признал вину. Суд учел данные о состоянии здоровья Миренкова и назначил мужчина четыре года лишения свободы условно и штраф в 20 тысяч рублей.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело о мошенничестве при реализации нацпроекта "Демография".

Фото: Piter.TV