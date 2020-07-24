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Мошенник оформил кредит на пенсионерку в салоне сотовой связи
Сегодня, 12:43
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Мошенник оформил кредит на пенсионерку в салоне сотовой связи

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Обвиняемым оказался директор одного из офисов организации. Он потратил 68 тыс. рублей пожилой женщины на собственные нужды.

Невский районный суд рассматривает дело по факту мошенничества с использованием служебного положения. Фигурантом разбирательств стал  директор офиса сотовой связи, которого подозревают в обмане пожилой петербурженки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Согласно материалам дела, 64-летняя пенсионерка обратилась в организацию 1 февраля 2022 года, чтоб пополнить счёт на мобильном телефоне. Получив доступ к личным документам женщины, руководитель салона оформил на неё кредитную карту, потратив с неё 68 тыс. рублей на личные нужды.

Дело направлено в суд. 

Ранее мы сообщили о том, что две петербурженки ответят в суде за обман более 300 дольщиков.

Фото: Pxhere

Теги: криминал, мошенничество, пенсионерка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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