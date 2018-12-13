Мошенницы вынудили пенсионерку отдать им 20 тысяч рублей на "капитальный ремонт"

Злоумышленницы оставили пострадавшей чек.

Две неизвестных девушки вынудили пенсионерку отдать им 20 тысяч рублей на "капитальный ремонт". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В правоохранительные органы обратилась 81-летняя жительница Калининского района Петербурга с заявлением о вымогательстве денежных средств. Пострадавшая заявила, что неизвестные девушки её обманули и попросили отдать деньги на "капитальный ремонт". Злоумышленницы оставили пострадавшей чек. Полиция начала розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Piter TV стало известно, что полицейский получил от предпринимателя взятку в 10 миллионов рублей. Подозреваемого взяли под стражу в Пулково.

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