Мошенницы украли 1,5 млн рублей у 90-летней петербурженки

Аферистки предложили пенсионерке обменять старые купюры на новые.

В среду, 14 октября, в полицию обратилась 90-летняя петербурженка, живущая в доме на улице Савушкина. Как стало известно Piter.TV, пожилая женщина стала жертвой мошенниц-воровок.

Выяснилось, что в тот день в квартиру старушки постучались две неизвестные женщины и предложили пенсионерке обменять старые денежные купюры на новые. После их ухода женщина обнаружила пропажу 1,5 млн рублей.

На вид мошенницам было 25 и 45 лет, старшая была полной и одетой в темную куртку, светлые штаны и шапку, медицинскую маску. Аферистка помоложе была в темных штанах и сером пальто.

Возбуждено уголовное дело о краже, преступниц ищут.

Ранее мы писали, что в Петербурге рецидивистка вовлекла своего 14-летнего сына в оборот наркотиков

Фото: pixabay