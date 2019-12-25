Мошенницы украли 1,5 млн рублей у 90-летней петербурженки

В среду, 14 октября, в полицию обратилась 90-летняя петербурженка, живущая в доме на улице Савушкина. Как стало известно Piter.TV, пожилая женщина стала жертвой мошенниц-воровок.
Выяснилось, что в тот день в квартиру старушки постучались две неизвестные женщины и предложили пенсионерке обменять старые денежные купюры на новые. После их ухода женщина обнаружила пропажу 1,5 млн рублей.
На вид мошенницам было 25 и 45 лет, старшая была полной и одетой в темную куртку, светлые штаны и шапку, медицинскую маску. Аферистка помоложе была в темных штанах и сером пальто.
Возбуждено уголовное дело о краже, преступниц ищут.
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Фото: pixabay
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