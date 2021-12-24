В Петербурге пенсионерка купила у мошенников таблетки за 2,5 тыс. евро

Тревогу забил внук женщины.

Во вторник, 10 октября, в экстренные службы обратился петербуржец, заявив о том, что что его 78-летняя бабушка, проживающая в одном из домов по улице Руднева, купила у мошенников таблетки на 250 тыс. рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Как пояснила пенсионерка, утром ей позвонил неизвестный и, представившись главным врачом поликлиники, сообщил, что ей нужно срочное лечение, для которого необходимо приобрести "спасительные" таблетки. Жертва обмана в своей квартире передала неизвестному мужчине 2,5 тыс. евро в обмен на упаковку таблеток.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Пушкине 83-летний пенсионер раскусил мошенника и позвал на помощь полицию.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)