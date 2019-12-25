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Мошенница, обманувшая 88-летнюю петербурженку, проведёт 3,5 года в тюрьме
Сегодня, 10:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мошенница, обманувшая 88-летнюю петербурженку, проведёт 3,5 года в тюрьме

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Она предложила по телефону 88-летней потерпевшей обменять имеющиеся у неё деньги на купюры "нового образца".

В Петербурге мошенница, которая убедила 88-летнюю пенсионерку обменять деньги на купюры "нового образца", проведёт в колонии более трёх лет. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что 14 декабря 2022 года обвиняемая, представившись  сотрудницей пенсионного фонда, предложила по телефону 88-летней потерпевшей обменять имеющиеся у неё деньги на купюры "нового образца". Женщина через некоторое время приехала к пенсионерке и забрала 1,3 млн рублей, пообещав, что через полчаса принесут новые купюры.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также она должна компенсировать пожилой потерпевшей ущерб в размере 1,3 млн рублей.

Также в Петербурге полиция пресекла деятельность группы лжеремонтников, обманывавших пенсионеров.

Фото: pxhere

Теги: мошенничество, пенсионеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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