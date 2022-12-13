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Мосгорсуд назначил пожизненный срок бывшему сотруднику МВД за убийство девочки в Тюмени

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Виталий Бережной признан виновным за преступление, совершенное в Тюмени.

Московский городской суд в пятницу 26 мая приговорил бывшего сотрудника правоохранительных органов Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени.Ранее коллеги присяжных признала фигуранта расследования виновным в преступлении. Также было заявлено, что мужчина не заслуживает снисхождения. Все судебные заседания проводились в закрытом режиме, так как в них содержались личные данные несовершеннолетней жертвы.

Мосгорсуд признал виновным Бережного в изнасиловании несовершеннолетнего и убийстве и назначил ему по совокупности преступлений пожизненный срок с отбыванием наказания в колонии особого режима.

судебная инстанция

Следственные органы установили, что  30 июня 2021 года Виталий Бережной на площадке первого этажа многоэтажного здания по улице Судостроителей в Тюмени встретил незнакомую девочку. Мужчина решил обмануть ребенка и отвел ее в арендованную квартиру. Там он расправился с жертвой. Тело потерпевшей обвиняемый упаковал и хранил в помещении. Все это время добровольцы разыскивали пропавшую. В августе 2021 года тело девочки было найдено в труднодоступном месте на берегу озера.

Жителя Уфы, несправедливо отсидевшего 13 лет за убийство, реабилитировали спустя полвека.

Фото и видео: пресс-службы Мосгорсуда

Теги: виталий бережной, изнасилование, мвд, мосгорсуд, педофилия, пожизненное заключение, тюмень, убийство
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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