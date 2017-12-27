Очевидцы засняли на видео серьезный пожар около аэропорта Дублина

В аэропорту заявили, что происшествие не повлияло на работу.

Серьезный пожар случился около аэропорта Дублина днем 10 января. На кадрах видны черные клубы дыма, заволакивающие все вокруг.

Отмечается, что возгорание произошло в пункте Сейнт Маргарет на территории по переработке машин. На место происшествия прибыли восемь пожарных машин.

Пресс-служба аэропорта Дублина поспешила уведомить, общественность и пассажиров, которые ожидают вылета. Администрация сообщила, что чрезвычайное происшествие ни как не сказалось на работе аэропорта, так как огонь находиться на безлопастном расстоянии.

Видео: Twitter