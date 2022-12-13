Мощи святых украли из церкви на Парашютной

Сообщение о пропаже поступило от охранника храма на Парашютной улице, 69.

В среду, 22 февраля, мужчина украл шкатулку с мощами святых из храма Святой преподобной мученицы Евгении в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказали пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Сообщение о пропаже поступило от охранника храма на Парашютной улице, 69. Злоумышленника ищут сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали злоумышленников, похитивших снегоход на территории научно-опытной станции. Воришки успели продать машину.

Фото: Piter.tv

