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Мощи святых украли из церкви на Парашютной
Сегодня, 20:26
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Мощи святых украли из церкви на Парашютной

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Сообщение о пропаже поступило от охранника храма на Парашютной улице, 69.

В среду, 22 февраля, мужчина украл шкатулку с мощами святых из храма Святой преподобной мученицы Евгении в Приморском районе Петербурга. Об этом рассказали пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Сообщение о пропаже поступило от охранника храма на Парашютной улице, 69. Злоумышленника ищут сотрудники полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали злоумышленников, похитивших снегоход на территории научно-опытной станции. Воришки успели продать машину.

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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